Emergenza Coronavirus, l'amministrazione di Finale rende merito al volontariato: "Ricordiamoci sempre della sua importanza"

Personale sanitario e mondo del volontariato. Da loro è composta la 'prima linea' di coloro che affrontano ed hanno affrontato l'emergenza Coronavirus.

Un impegno che nelle scorse giornate ha sempre trovato l'appoggio ed il sostegno della politica e delle amministrazioni comunali coinvolte da casi di contagio. Così è stato anche a Finale, dove la giunta Frascherelli non ha perso l'occasione per portare una voce a favore di chi nelle scorse giornate si è trovato a gestire la situazione di isolamento creatasi all'Hotel Corallo.

"Oltre che per la prontezza e l'organizzazione - afferma il primo cittadino -, il grazie dell'amministrazione a tutti i volontari della Croce Bianca di Finalmarina, della Croce Verde di Finalborgo e della Protezione Civile va fatto per l'umanità con cui sono state svolte tutte le operazioni nella gestione dell'emergenza Coronavirus a Finale".

Un pensiero ribadito e rafforzato anche dall'assessore ai Servizi Sociali ed alla Sanità, Clara Bricchetto, la quale pone l'accento sulla tanto sentita questione dei bandi per il trasporto sanitario.

"Abbiamo pubbliche assistenze ed organizzazioni di volontariato eccezionali - commenta l'assessore - che pochi altri hanno nel territorio e che nessun privato metterebbe in campo gratuitamente. Tutte queste persone rendono possibile col loro volontariato un servizio che, non esistessero, sarebbe a carissimo prezzo o addirittura inesistente".

"Il mondo del volontariato non ha però un ruolo fondamentale solo in questi casi - aggiunge Bricchetto - bisogna sempre ricordare la funzione sociale, d'informazione e di supporto che ricopre".

Un messaggio di solidarietà Bricchetto lo rivolge poi a tutto il personale di Asl in prima linea in questo momento delicato: "Il personale sanitario sta attraversando un periodo complicato, ma lo sta facendo con grande disposizione, professionalità e serietà anche laddove non ci sono casi di contagio".