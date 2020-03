La Croce Bianca Albenga: "Certo, anche noi abbiamo paura. Ma non molliamo mai"

Scrive alla nostra redazione Martina, giovane ma grintosa e determinata milite della Croce Bianca Albenga:

"Ma ci pensate se in questo clima di panico e isteria generale,anche noi volontari ci facessimo trascinare in questo vortice e ognuno di noi decidesse di non prestare più servizio? Che cosa succederebbe? Le ambulanze rimarrebbero ferme...

£ se a un volontario domandaste se ha paura del Coronavirus, ti risponderebbe "Sì, ho paura, come ho paura dell’hiv, delle epatiti, della tbc,della meningite e di tutto quello che andiamo a rischiare 365 giorni l’anno ogni volta che montiamo di turno.

Ci atteniamo ai protocolli, prestiamo la massima attenzione e via. Non siamo super eroi e non chiedeteci nemmeno chi ce lo fa fare, lo facciamo e basta.

E mentre tutti voi vi barricate, noi no, noi ci mettiamo la divisa e partiamo quando chiamate un’ambulanza pronti a tutto anche a incontrare il temutissimo coronavirus.

Questo vorrei che tutti ve lo ricordaste quando tutto sarà passato e magari evitaste di inveirci contro quando passiamo e vi da noia la sirena e quant’altro...

Uniti più che mai in questo momento".

Al termine del messaggio di Martina, la Croce Bianca Albenga lancia un importante appello di sensibilizzazione alla comunità: si prega di non farsi prendere dalla paura e di chiamare un'ambulanza soltanto quando è davvero strettamente necessario.

In questo modo non si correrà il rischio di dover negare un aiuto a un altro utente perché tutto il parco veicoli è impegnato.