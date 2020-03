Coronavirus a Borghetto, il sindaco Canepa spazza i dubbi: "Non vi sono casi di positività confermata"

" Ritengo opportuno fare chiarezza viste le voci che circolano per il paese e che stanno generando un allarmismo incontrollato. Al momento non vi sono casi di positività confermata. Il sindaco è la massima autorità sanitaria del paese e non mi sono pervenute comunicazioni ufficiali in tal senso ". Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, ha voluto spazzare ogni dubbio sulle voci circolate nella giornata di oggi, relative a possibili casi di Coronavirus a Borghetto.

"Ho appena firmato, in seguito a comunicazione dell’ASL 2, sei ordinanze di quarantena obbligatoria che si sommano a un’altra firmata nella giornata di ieri - continua Canepa - Questo significa che queste sette persone sono venute in contatto con pazienti positivi o presunti tali. Questo non significa che queste sette persone siano positive. Il provvedimento di quarantena obbligatorio è disposto in seguito a quanto previsto dal DPCM come misura preventiva atta a contenere la diffusione del COVID 19. Trattasi, quindi, esclusivamente di misure preventive".