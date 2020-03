Piano colore a Varazze: via ai controlli della polizia locale

Era stato presentato agli addetti ai lavori e ai cittadini nel maggio del 2018 dall'assessorato all’urbanistica ed edilizia privata del comune di Varazze con l'obiettivo della riqualificazione dell’immagine della città, la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio e la conseguente valorizzazione del paesaggio urbano.

Il piano colore nel comune varazzino però potrebbe mietere già le prime vittime. La polizia locale sta procedendo con i controlli sul territorio e sta facendo effettuare delle verifiche necessarie dall'ufficio tecnico.

"Se non viene rispettato il piano colore come previsto dal regolamento, ci saranno delle sanzioni. Chi ha sbagliato paga e verranno effettuate delle sanzioni amministrative, in caso ci sia solo qualche lieve errore ci saranno delle prescrizioni da mettere in atto" spiega il comandante della polizia locale Mauro Vercesi.

In merito alle segnalazioni e alle voci che riguardano un esercente membro della maggioranza comunale a rischio multa, il comandante è chiaro: "Sicuramente verrà trattato come tutte le altre persone" conclude Vercesi.