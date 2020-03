Coronavirus: salgono a quattro i ricoverati ad Albenga, altri 3 sono a Savona

Nell'Ospedale di Savona sono 3 ricoverati: una donna di 74 anni residente a Castiglione d'Adda in miglioramento, un uomo di 79 anni residente a Pizzighettone in condizioni stabili, entrambi ricoverati presso il reparto di malattie infettive di Savona e giunti in Ospedale tramite 118.