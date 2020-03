Coronavirus, "spariscono" i dispenser di disinfettante dalle corsie degli ospedali della provincia

Purtroppo, come è noto, le situazioni che generano preoccupazione e caos sono spesso territorio di azione anche per "sciacalli".

La segnalazione, in questo caso, arriva alla redazione di Savonanews dai familiari di diversi ricoverati, non per Coronavirus ma per qualsiasi altra patologia che necessita di degenza ospedaliera.

In diversi reparti sia del Santa Corona di Pietra Ligure, sia del San Paolo di Savona, infatti, sono spariti all'ingresso delle corsie i dispenser di gel igienizzante e sanificante.

Una vera e propria azione di "saccheggio" messa in atto dai soliti "furbetti" che non avevano trovato questi prodotti disinfettanti negli scaffali dei supermercati.