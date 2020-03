Decreto-Conte: ecco la bozza del documento in vigore dall'8 marzo

Cinque pagine di misure di contenimento: è stata resa nota la bozza (la trovate in allegato in questo articolo) del nuovo DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che, come si legge nelle ultime righe, sarà attivo a far data dall'8 marzo e fino al 3 aprile.

Come già preannunciato, in essa sono presenti limitazioni della mobilità in tutta la Regione Lombardia e nelle province emiliano-romagnole di Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Rimini, venete di Venezia, Padova e Treviso, marchigiane di Pesaro e Urbino e piemontesi di Asti e Alessandria.

Per le persone con febbre superiore a 37,5° è consigliato di restare nel proprio domicilio e di limitare i contatti sociali, mentre alle persone in quarantena è fatto divieto di abbandonare la propria abitazione.

Sono invece numerosi i punti che disciplinano, caso per caso, l'apertura, l'apertura con limitazioni o la chiusura totale di luoghi di culto, impianti sportivi, bar, ristoranti, discoteche, scuole e altro.