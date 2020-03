Toirano, De Fezza: "Nessun caso Coronavirus in paese, solo due quarantene domiciliari a scopo puramente preventivo"

Annuncia il sindaco di Toirano, Giuseppe De Fezza: "Fermo restando che al momento NON vi sono casi di positività confermate nel Comune di Toirano, il Sindaco in qualità di massima autorità sanitaria del paese, a seguito di comunicazione da parte di ASL 2, ha appena firmato, Il provvedimento di quarantena obbligatorio per due Cittadini, così come previsto dal DPCM, come misura preventiva atta a contenere la diffusione del COVID 19.

Trattasi, quindi, esclusivamente di MISURE PREVENTIVE.

Le quarantene sono disposte presso le residenze private degli interessati.

Questo significa che queste persone sono venute in contatto con pazienti positivi o presunti tali, ma NON vuol dire che queste due persone siano anch’esse positive.

Vi invito a seguire tutte le misure igenico sanitarie di cui si è data ampia diffusione e di evitare ogni possibile assembramento".