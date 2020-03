Pallanuoto: Campionato Serie A1 – Regular Season – 4^ giornata di ritorno – La Carige R.N. Savona perde con l'Ortigia 9 a 8

La Carige Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con il C.C. Ortigia,

nella piscina “Caldarella” a Siracusa, l’incontro valevole per la 4^

giornata di ritorno della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di

Pallanuoto. 9 a 8 è stato il risultato finale in favore dei padroni di

casa.

La Rari tornerà in vasca, dopo la sosta, per la 5^ giornata di ritorno

del campionato 1° aprile, nella piscina “Zanelli” di Savona, con

la S.S. Lazio Nuoto. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15,00.



Questo il tabellino della partita.



C.C. ORTIGIA - CARIGE R.N. SAVONA 9 - 8

Parziali (1 – 3) (3 – 3) (3 – 1) (2 – 1)



TABELLINO

Formazioni

C.C. ORTIGIA: Tempesti, Cassia, Abela, Condemi, Di Luciano, Ferrero,

Giacoppo 3, Gallo 4, Rotondo, Rossi, Vidovic 1, Napolitano 1, Caruso.

Allenatore Stefano Piccardo.



CARIGE R.N. SAVONA: Morretti, Patchaliev, Boggiano, Vuskovic 1, Molina

Rios, Rizzo 6 (di cui 1 su rigore), Piombo, Campopiano 1, Bianco L.,

Ricci, Novara E., Caldieri, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Giovanni Lo Dico di Capaci (Palermo) e Riccardo Carmignani di

Messina.



Delegato Fin: Stefano Scollo di Siracusa.



Superiorità numeriche:

C.C. ORTIGIA: 3 / 10

CARIGE R.N. SAVONA: 5 / 7 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori: La partita si è giocata a porte chiuse.

Usciti per 3 falli: Nessuno.

Nel 3° tempo il Savona ha sostituito in porta Morretti con Da Rold.