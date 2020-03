Toirano "reagisce" all'ansia da Coronavirus: dall'8 al 28 marzo "Festa e Solidarietà" con vivaci allestimenti dei negozi

Proprio in queste giornate difficili per l'economia locale a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus, è giusto che non ci si arrenda, ma anzi si reagisca.

Un positivo esempio di iniziativa per rilanciare il tessuto commerciale cittadino è quella varata a Toirano a partire da domani, domenica 8 marzo.

In occasione della Festa della Donna, le vetrine e gli spazi delle attività commerciali di Toirano si coloreranno di giallo con allestimenti e composizioni a tema, di natura floreale ed artistica, accompagnati da frasi dedicate al mondo delle donne.

Promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con i commercianti e le strutture ricettive del paese che l’hanno da subito accolta e condivisa con entusiasmo, l’iniziativa “Festa e solidarietà” si concluderà sabato 28 marzo con la giornata della consapevolezza sull’endometriosi.

“Ci è sembrato doveroso come Amministrazione - spiega il consigliere con delega agli Eventi ed alle Manifestazioni Roberta Tognoloni - celebrare il mondo femminile non solo evocandone il senso di appartenenza e il ruolo nella società del passato e del presente attraverso frasi e citazioni, ma cercando di sensibilizzare i cittadini, uomini e donne, nei confronti di una malattia cronica ed invalidante come l’endometriosi che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia e 175 milioni nel mondo e può danneggiare non solo l’apparato riproduttivo femminile ma anche altri organi vitali”.

Sono numeri che devono far riflettere ed incentivare una maggiore consapevolezza dell’esistenza di questa malattia. Nell’occasione verrà anche distribuito materiale informativo e divulgativo messo a disposizione dalla Fondazione Italiana Endometriosi e dal Team Italy della WorldWide Endomarch.