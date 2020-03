Appello del Pd Val Bormida: "Momento duro per tutti, ognuno faccia la sua parte"

Appello del Partito Democratico della Val Bormida: "In tutto il Paese, e quindi anche nelle nostra comunità, stiamo vivendo un momento difficile a causa della diffusione del coronavirus. Tutto ciò ha prodotto, e produrrà difficoltà per le famiglie, le imprese, il commercio e il terzo settore, con ricadute economiche importanti. Come coordinamento dei circoli PD valbormida vogliamo dare il nostro contributo, per quello che è possibile, per supportare la comunità in un momento difficile per tutti. Invitiamo chiunque a contattarci alla nostra mail pdvalbormida@gmail.com per comunicare le criticità,i bisogni, e le problematiche che sta affrontando. Ci impegneremo a fare il possibile per essere di aiuto in questa situazione complessa".

Simone Ziglioli, coordinatore dei circoli PD valbormida precisa: "Questo è un momento difficile per tutta la comunità, occorre andare oltre ad ogni schieramento politico. Come coordinamento PD valbormida vogliamo metterci a disposizione insieme a tutti i direttivi dei circoli, ai gruppi consigliiari e a tutti gli amministratori dei vari livelli istituzionali per dare un supporto alle famiglie e portare le istanze e le criticità dei vari settori produttivi nelle sedi opportune. Occorre unità. Noi siamo pronti a dialogare e collaborare con tutti, per fare la nostra parte".