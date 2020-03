Coronavirus, Elena Botto (M5s): "Toti fuori controllo. Pensi alla Regione"

Commenta la senatrice Elena Botto, del Movimento 5 Stelle: "La situazione determinata dal Coronavirus è critica e nelle ultime ore nella mia regione, la Liguria, la situazione sta subendo una evoluzione negativa che mi auguro si arresti quanto prima.

In tutto questo il presidente Toti riesce a trovare il tempo di commentare a più riprese il voto di ieri su Rousseau, di fare critiche e polemiche. Queste sono smanie di presenzialismo totalmente inopportune, soprattutto da parte di esponenti delle istituzioni.

È evidente che Toti non ha capito la gravità della situazione e non è in controllo. Manteniamo i toni bassi, concentriamoci sulle cose davvero importanti in questo momento e diamo il massimo supporto agli ammalati e a tutto il personale impegnato".