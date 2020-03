Dopo il voto su Rousseau, Battelli (M5s): "Ora per Liguria una figura di garanzia"

"Abbiamo fissato i punti imprescindibili per raggiungere un accordo: la lotta al consumo del suolo, la difesa della sanità pubblica dal modello lombardo di Toti, i parchi naturali di questa regione che merita un vero cambiamento. La Liguria ha una grande opportunità. E non si parla solo di Pd, ora possiamo aprirci a una miriade di forze civiche, associazioni, movimenti". Così il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli, dopo il voto degli iscritti, ieri sulla piattaforma Rousseau, che ha aperto al dialogo con forze civiche e politiche.

Quanto alla scelta del candidato Battelli dice: "Penso a una figura di garanzia, non un riciclato dei partiti, deve condividere il programma, avere un alto profilo a livello etico, essere arbitro che porta avanti un programma. Un po' come il presidente Conte".