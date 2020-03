Toti al San Paolo di Savona: "Prevediamo un aumento dei casi, ma siamo pronti a fronteggiare l'emergenza" (VIDEO)

Si è concluso poco dopo le 13 l'incontro tra il presidente Giovanni Toti, dalla vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale e dal presidente II Commissione sanità Paolo Ardenti con il commissario straordinario Asl2 Paolo Cavagnaro, Salvatore Esposito, responsabile 118 Savona e Marco Anselmo, primario reparto malattie infettive Savona.

Al termine del summit il governatore si è dedicato ai giornalisti per il punto della situazione: “La Asl 2 è stata la prima a entrare in azione con l’arrivo del virus ed è quella che ha gestito le situazioni più complesse, come Alassio, Laigueglia, Finale Ligure. Abbiamo fatto il punto della situazione con tutti i responsabili del piano incrementale per i posti letto al fine di far fronte a una possibile espansione del virus”.

Ha poi aggiunto Toti: “Abbiamo iniziato ad analizzare il nuovo decreto che il governo questa notte ha discusso, ma del quale non abbiamo ancora una versione definitiva e firmata”.

“Dobbiamo aspettarci una crescita dei contagi nei prossimi giorni, ma speriamo di riuscire in un’opera di contenimento maggiore, ci vuole tanta capacità. È legittimo essere pronti per lo scenario peggiore possibile, ma con la speranza che invece l’evolversi della situazione sia migliore delle aspettative”, ha concluso il Governatore.

Toti ha speso anche parole di stima e di rispetto verso l’ANCI, ricordando che questo ente “siede al tavolo della task force per fronteggiare l’emergenza”. Il governatore ha altresì sottolineato di avere avuto in questi giorni “numerosi incontri con i sindaci”.