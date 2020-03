Vaccarezza (Cambiamo!): "Sospendere imposta di soggiorno? Sarebbe un errore imperdonabile"

Da settimane ormai, la situazione legata al Covid 19 sta interessando tutti i settori, compresi quelli del turismo e dell accoglienza in Liguria.

Diverse le idee e le proposte per fare fronte alle negative ricadute che saranno indubbiamente da affrontare.

Non è d'accordo Angelo Vaccarezza, Capogruppo di "Cambiamo!" in Consiglio Regionale: "Il turismo è uno dei primi comparti ad essere entrato in crisi, questo è un dato di fatto; il nostro impegno deve essere quello di utilizzare tutti gli strumenti e le iniziative utili a rilanciarlo e supportarlo.