"Quindici giorni della mia vita al San Paolo di Savona: ho trovato competenza, professionalità, empatia"

Da un nostro Lettore, del quale non riportiamo l'identità nel pieno rispetto della privacy, arriva questa positiva testimonianza relativa all'ospedale San Paolo di Savona:

Vorrei ringraziare tutto il personale infermieristico e medico di Medicina Interna 1 P.O. Levante afferente al Dipartimento medico dell’ospedale San Paolo.

Competenza, professionalità ed empatia caratterizzano questo gruppo di professionisti magistralmente diretti e coordinati dal Dott. Rodolfo Tassara e dalla Dott. ssa Anna Lisa Garlaschelli

Al mattino, al primo pomeriggio e alla sera, normalmente passano le infermiere per effettuare le terapie del caso.

Sono stato ricoverato al quarto piano dell’H. San Paolo di Savona presso il reparto del Dr. R. Tassara, a seguito, “ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso”, di una caduta in casa, per più di quindici giorni.

In quindici giorni riesci a vedere la professionalità di tutti coloro che operano al reparto, dal Primario ai Medici Specialisti, alle Infermiere e a tutti coloro che a vario titolo operano per rendere meno drammatizzante il soggiorno del malato. Ringrazio il reparto e tutto lo staff del Dr. R. Tassara e tutta l’ equipe medica per le cure prestatemi; sono stato fortunato, “mi hanno preso per il rotto della cuffia”, e mi hanno fatto sentire un altro.