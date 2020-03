Albisola Superiore reagisce con la speranza: "Tutto andrà bene"

Sono momenti difficili per tutta l'Italia. Eppure, da Albisola Superiore, c'è ancora chi ha la forza e la voglia di lanciare un messaggio carico di positività.

Le serrande si abbassano, la crisi si fa sentire, ma sul ferro che chiude e oscura le vetrine dei negozi appare, come un fiore in mezzo al cemento, un appello: "Tutto andrà bene".

Un messaggio arricchito con un cuoricino, uno slancio verso il futuro, uno spunto di riflessione per ricordarci tutti che la vita non si ferma e che il mondo non finirà domani.