Il Coronavirus "frena" anche il presidio dei lavoratori della Laerh

In linea con le recenti disposizioni di legge in merito al Coronavirus, l'assemblea dei lavoratori della Laerh e la successiva manifestazione davanti all'azienda, inizialmente programmate per il 9 marzo, sono rinviate a data da destinarsi.

Così è stato deciso, in accordo con le sigle sindacali, per quanto riguarda la manifestazione che era già stata annunciata su Savonanews (leggi QUI).

Rinviata la manifestazione, restano comunque le incertezze: "A oltre 60 giorni (era infatti il 23 dicembre dello scorso anno) dalla firma tra la Direzione generale degli armamenti aeronautici e Piaggio Aerospace del contratto per la fornitura di 9 nuovi P180 AvantiEvo e per l’ammodernamento del primo dei 19 velivoli già in dotazione alle Forze Armate, manca ancora un ultimo ma decisivo passaggio formale, ossia la validazione dell’operazione da parte della Corte dei Conti, prima che le attività possano partire.

A fronte di ciò permane la condizione di eccezionale eccezionale sofferenza l’indotto di Piaggio Aerospace. Particolarmente difficile è la situazione dei lavoratori dello stabilimento LaerH di Albenga (dove saranno prodotte parti dei velivoli in questione) che sono in cassa integrazione (prima ordinaria e, dallo scorso ottobre, straordinaria, per un totale di 15 mesi durante i quali i lavoratori hanno dovuto sopportare una pesantissima penalizzazione economica) e che non rientreranno al lavoro sino a quando non ci saranno tutte le condizioni, anche formali, affinchè le due aziende possano firmare un’intesa.

La firma dello scorso 23 dicembre aveva fatto credere che al più tardi ad inizio marzo i lavoratori sarebbero rientrati in fabbrica ma ciò non è ancora avvenuto", scrivono le rappresentanze sindacali.