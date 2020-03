Coronavirus, il bilancio della Asl 2: sono sei i ricoverati ad Albenga e due a Savona. Deceduto un 74enne con diverse patologie

I pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell'ASL2 con infezione da Covid-19 sono attualmente 8.

Nell'Ospedale di Savona ci sono 2 ricoverati: una donna di 74 anni residente a Castiglione d'Adda in miglioramento, un uomo di 79 anni residente a Pizzighettone in condizioni stabili, entrambi ricoverati presso il reparto di malattie infettive di Savona e giunti in Ospedale tramite 118.

Nello stesso reparto è deceduto ieri 7 marzo 2020 il terzo uomo già ricoverato, di 74 anni della provincia di Savona, trasferito da altro reparto, e che si trovava in condizioni critiche con polipatologia.

Nell'Ospedale di Albenga, presso il reparto Malattie Infettive ci sono 6 ricoverati. Rispetto a ieri sono stati trasferiti a Genova un uomo di Soresina (CR) di 76 anni, e due uomini di 62 e 47 della provincia di Savona.

Rimane in reparto la donna di 83 anni residente a Maleo (Lodi), in condizioni stabili, giunta tramite 118.

Sono inoltre ricoverati nello stesso reparto: un uomo di 90 anni di Alessandria in condizioni stabili giunto da altro reparto, un uomo di 83 anni della provincia di Savona in condizioni critiche giunto attraverso triage dedicato, un uomo di 58 anni della provincia di Savona, stazionario, giunto attraverso triage dedicato, un uomo di 54 anni della provincia di Savona, stazionario, giunto attraverso il 118, ed infine un uomo di 50 anni della provincia di Savona giunto attraverso triage dedicato e che attualmente si trova in condizioni critiche.