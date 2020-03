Toirano: attivato il COC, chiuse le principali strutture pubbliche fino al 3 aprile

Annuncia il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza: "Questa mattina alle ore 11:00 il COC di Toirano si è riunito presso il Palazzo Comunale per la disamina del DPCM dell’8 marzo 2020 e per verificare gli adempimenti e gli atti amministrativi da produrre.

Constatato che, al momento la situazione a Toirano è contingentata e che non ci sono stati particolari sviluppi rispetto alle informazioni date nei giorni scorsi, tuttavia si è comunque convenuto di procedere con tutte le misure di sicurezza e prevenzione, previste ed in linea con il DPCM.

Per tanto, mediante ordinanza sindacale, fermo restando la già disposta chiusura delle scuole sino al 15 Marzo 2020, si procederà, a decorrere da oggi sino al 3 aprile 2020, con la chiusura delle seguenti strutture pubbliche: Museo Etnografico, Grotte, Biblioteca, Casa delle Associazioni, Centro Culturale lo Schizzo, Centro Anziani.

Il COC sarà attivo h 24 ed in costante aggiornamento con gli organi sanitari preposti di ASL 2, a supporto informativo e operativo della popolazione, avvalendosi della collaborazione della Croce Rossa locale, per eventuali sostegni sociali alle fasce deboli, e dei medici di base di Toirano per il sostegno scientifico.