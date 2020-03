Turisti in Liguria dalle "zone rosse": dalla Regione Liguria ordinanza con obbligo di "segnalarsi" (VIDEO)

In questa domenica 8 marzo, dopo il confronto in videoconferenza con il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, l'agenda del governatore Giovanni Toti si è conclusa con una esternazione agli organi di informazione nella Sala Trasparenza del palazzo della Regione, per rendere partecipi i liguri di quanto detto col governo.

Ovviamente il primo pensiero di Toti va al DPCM emesso in nottata. A tal proposito anche la Regione Liguria ha emesso la sua ordinanza (in allegato in questo articolo) con le normative da seguire.

Dopo l'ordinanza, che prevede, come spiega il presidente Toti, "il rispetto di regole per i turisti come se fossero a casa loro nella loro regione, tra cui l'obbligo di domiciliazione", il consueto elenco dei numeri relativi alle varie Asl liguri, tra ricoverati e quarantene.

"Oggi la priorità è quella che gli ospedali continuino a dare risposte adeguate: stiamo arrivando alla Fase 2 del nostro piano di contenimento, al termine della quale avremo la disponibilità di posti-letto sufficiente. Nel frattempo la situazione di posti-letto è entro un margine di tranquillità", commenta Toti.

Il presidente Toti ricorda i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ai quali i non liguri devono segnalare la propria presenza in Liguria.

Il Governatore, prima di cedere la parola alla vicepresidente Sonia Viale, conclude rinnovando ancora una volta il suo appello: "Tutto quello che stiamo facendo è inutile se poi succede quello che abbiamo visto succedere in questo weekend sulle belle spiagge e sui bei lungomare della nostra Liguria, dove si affollavano tantissime persone. Capisco che rinunciare alla socialità sia sgradevole, ma lo spiego ancora una volta: il virus è tra noi. Più persone si incontrano più avremo bisogno di risorse, letti, spazi di terapia intensiva, per fronteggiare il virus".

Interviene poi la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale: "Anche oggi è stata una giornata di intenso lavoro. Abbiamo chiesto ai medici di medicina generale di mettersi a disposizione per tutte quelle operazioni che devono essere condotte a domicilio". In questa giornata dell'8 marzo, Viale ricorda tutte le procedure sanitarie messe in atto per preoccuparsi delle neo-mamme, dei loro bambini e delle donne in gravidanza.

La carrellata di interventi si è poi spostata sulle spiegazioni dell'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone in merito all'allestimento delle postazioni pre triange, con tende della protezione civile e gonfiabili nelle zone strategiche della città di Genova e delle altre province liguri. Al montaggio hanno lavorato numerose squadre di protezione civile, mentre da domani saranno allestiti appositi alloggi di quarantena e post-quarantena.

Infine, l'infettivologo Matteo Bassetti di UniGe ha rilasciato più specifici ragguagli medici sui singoli casi. "La prima paziente giunta da Alassio sta sempre meglio giorno dopo giorno, ha quasi ultimato il suo percorso e pensiamo di poterla dimettere in settimana", ha annunciato Bassetti.

I NUMERI DELLA REGIONE:

Positivi liguri totali: 71

Di cui:

Ospedalizzati 50

Asl1 - 9

Asl2 - 11

San martino - 18

Evangelico - 1

Galliera - 2

Asl5 - 9

Al domicilio: 21

Sorveglianza attiva: 573 persone

Asl1 - 126

Asl2 - 277

Asl3 - 67

Asl4 - 40

Asl5 - 63