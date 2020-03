Confindustria Savona: "Il Dpcm non blocca le attività produttive"

Alessandro Berta, direttore di Confindustria Savona, fa il punto sul recente Decreto di governo: "In queste ore abbiamo ricevuto moltissimi quesiti interpretativi e tramite gli uffici centrali abbiamo sentito sia il Ministro Patuanelli sia gli uffici di Palazzo Chigi nonché il Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni, i quali confermano tutti che rientrano tra le “comprovate esigenze lavorative” tutte le attività di impresa, quindi il DPCM non determinerà il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, nè tantomento il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone rosse.

Ovvio dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti e ove possibile procedere sempre da remoto.