Neanche il Coronavirus può fermare l'amore per la musica: e a Finalborgo il concerto diventa "social" (il VIDEO)

Già ieri su Savonanews avevamo dato notizia di un evento “con sorpresa” per celebrare degnamente l’8 marzo a Finalborgo, pur in questa fase storica così densa di restrizioni e di paura a causa del Coronavirus (leggi tutti i dettagli QUI).

A farsi promotrice di un’idea originale è stata la scuola pianistica Ateneum. Questo istituto, naturalmente, ha tanti eccellenti insegnanti uomini e altrettanto validi allievi di sesso maschile. Ma è proprio nel “cuore grande delle donne”, nel direttivo, tra le insegnanti, tra le allieve, che ha un suo punto di forza tutto speciale.

E così, ieri, le “Donne di Ateneum” hanno deciso che non intendevano rinunciare a nessun costo al loro “Concerto in rosa” per la Festa della Donna. L’evento si è svolto ugualmente: non all’Auditorium, ma nella sede della scuola (comunque sempre interna al prestigioso Complesso Monumentale di Santa Caterina), non di sera alle 21 ma nel primo pomeriggio, non a ingresso libero come era stato deciso, per farne dono a tutte le donne del comprensorio (e ai loro galanti accompagnatori, naturalmente!), ma purtroppo, nel rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a porte chiuse.

Ora, però, restava l’esigenza di fare uscire da quelle mura la musica: ed ecco che il concerto è stato ripreso e condiviso su Youtube e, attraverso quel link, sulla pagina Facebook della Scuola.

E naturalmente anche noi di Savonanews facciamo la nostra parte, proponendo ai nostri Lettori il concerto:

Insomma: negli anni ‘20 del Terzo Millennio, combattendo la paura del Coronavirus, la musica può essere “social”. Ribadiscono le organizzatrici: “Il nostro è un messaggio ai nostri concittadini, alla nostra provincia, ai nostri amici e a chi crede in noi. La musica non si ferma, la vita va avanti, e anche questo link, guardato e ascoltato tranquillamente sul divano di casa, può regalare un sorriso a chi non esce per paura del contagio”.