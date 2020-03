Relazioni tra Coronavirus, cambiamento climatico e inquinamento: l'analisi di Europa Verde Liguria

Europa Verde Liguria vuole in primo luogo esprimere la propria vicinanza e solidarietà a tutti i familiari delle vittime nonché a chi oggi si ritrova ricoverato o in situazione di quarantena nonché a tutti loro parenti.

In secondo luogo vuole esprimere un sincero ringraziamento a tutte le forze sanitarie, alle forze dell'ordine, della protezione civile, del volontariato e a tutte e a tutti coloro che in questi giorni si stanno prodigando con grande senso di responsabilità per contenere l'espansione del virus e per sostenere chi si trova comunque in situazioni di difficoltà.

Spiega Danilo Bruno di Europa Verde Liguria: "Vogliamo fare nostre le parole del Presidente della Repubblica che con alto senso dello Stato e della Costituzione ha richiamato tutte e tutti a sentirci comunità e soprattutto ad usare in questo momento il maggiore senso di responsabilità possibile.

Riteniamo necessario pure in Liguria porre l'attenzione sul fatto che debba essere raccolta la proposta di Emergency e di altre associazioni affinché tramite il loro intervento si possano raggiungere gli strati più profondi e nascosti della società, che forse mai si avvicinerebbero ad una struttura ospedaliera ma che devono essere coinvolti nelle operazioni di prevenzione.

Annunciamo di aver dato incarico ad esperti ed esperte scientifiche di approfondire il tema delle possibili relazioni, paventate in questi giorni da ambienti scientifici, fra diffusione di virus, cambiamenti climatici, inquinamento e aumento delle PM10 al fine di poter organizzare a emergenza terminata un seminario di studi, quale possibile contributo a future indagini scientifiche sul tema".