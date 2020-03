8 marzo, il sindacato di polizia SIAP: "La donna va festeggiata ma prima di tutto tutelata"

Dichiarazioni di Roberto Traverso Dirigente Nazionale Siap: "L’8 marzo, anche in un momento così difficile per tutti a causa del #Coronavirus, deve essere un giorno speciale da dedicare alla donna ma quest’anno ci vogliamo concentrare con forza sul dramma del fenomeno del femminicidio e della violenza di genere.



Piaghe che la Polizia di Stato combatte ogni giorno grazie anche allo strumento normativo del cosiddetto CODICE ROSSO ma è una battaglia, dura e difficile.



L’impegno delle forze in campo è massimo, ma occorre investire ancora di più.



Forze dell’ordine e magistratura a Genova e in Liguria soffrono carenze di organici che rendono l’attività prevista dalla procedura giuridica difficile, esponendo addirittura il personale a rischi professionali.



Lo sforzo del Dipartimento della PS messo in campo per arruolare nuovo personale ci auguriamo possa supportare in futuro le carenze ma l’attuale realtà sul territorio è davvero complessa.



Il personale che viene dedicato a questa particolare attività presso Squadre Mobili, Divisioni Anticrimine Commissariati è ancora troppo esiguo.



Il SIAP si sta attivando su tutto il territorio ligure per chiedere un adeguato rafforzamento di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria".