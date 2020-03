Anche la Polisportiva del Finale lancia la campagna #iostoacasa per contrastare il Coronavirus

"Ragazzi, rendete 'figo' fermare il contagio, divertendovi, condividendo i vostri passatempi e soprattutto rimanendo in contatto... a distanza".

Con questo messaggio la Polisportiva del Finale da ieri sera ha lanciato l'uso dell'hashtag #iostoacasa per motivare ulteriormente i suoi atleti a seguire quelle norme indicate dagli organi di sanità in questo delicato momento.

Un hashtag per condividere idee sul come impiegare il proprio tempo: ginnastica in casa, un aiuti ai genitori nelle pulizie domestiche, giochi da tavolo, stretching, imparare a lavare una maglietta da soli, preparare una torta, lavare i piatti, rinvasare una pianta, telefonare ai parenti che si sentono meno spesso. Sono queste solo alcune delle idee che il sodalizio sportivo finalese propone ai giovani atleti che nei prossimi giorni non potranno andare a scuola e nemmeno praticare i propri sport.

Ma anche un uso del cellulare diverso, per scoprire cosa dicono le ultime ricerche scientifiche riguardo la funzione dei social, e per mantenere vivi i rapporti anche a distanza. Il tutto con il nobile intento di limitare i contatti fisici, mantenere quelli a distanza, e quindi rallentare il più possibile il contagio. Restando a casa e rispettando le regole dettate dal Governo