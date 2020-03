Azione Cattolica: le nuove nomine del Vescovo Marino nella Diocesi Savona-Noli

Nell’ambito del nuovo Consiglio diocesano di Azione cattolica, il vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino ha nominato presidente per il triennio 2020-2023 Alessandro Noceto.

Ecco gli altri otto componenti eletti durante la recente XVII assemblea diocesana: Pierangelo Brunasso, Sergio Calvo, Aureliano Deraggi e Sandra Valdaterra (settore adulti); Marta Vitali (giovani); Giuseppina Aliano, Athena Bacci e Gioele Repetto (Acr). Sei invece i presidenti parrocchiali: Ilaria Parodi per l’associazione interparrocchiale di Vado Ligure e Bergeggi, Cecilia Dodino per Valleggia, Gabriella Pellati per Zinola, Sandra Valdaterra per l’interparrocchiale di Savona, Maria Paganelli per san Francesco da Paola (Villapiana) e Luigi Giusto per l’interparrocchiale di Varazze.