Coronavirus, la precisazione: "Ricordiamo a tutta la cittadinanza di non telefonare al NUE 112 per semplici informazioni"

"Per semplici informazioni, non contattare il NUE 112". La precisazione arriva dalla Centrale del NUE 112 di Genova:

112 NUMERO DI EMERGENZA: se hai sintomi come febbre, tosse e difficoltà respiratorie;

1500 MINISTERO DELLA SALUTE: per informazioni sui decreti governativi e sul Coronavirus.

"Richiamiamo tutti a un senso di responsabilità e telefonare al NUE 112 solo in caso di necessità o in presenza di sintomi. Tutte le richieste di informazione che competono al 1500 gestito a livello nazionale, rischiano di rallentare i tempi di risposta del 112 a scapito di chi ha davvero bisogno - si legge nella nota - È a disposizione per approfondimenti il direttore della centrale di Genova del NUE Sergio Caglieris".