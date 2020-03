iorestoacasa: contro il contagio basta un piccolo gesto di responsabilità, inviateci le vostre foto

Dopo la paura, lo smarrimento e l’incertezza, ora è il momento della responsabilità. Come ormai tutto, anche l’emergenza Coronavirus vive sui social che, in questo caso, possono giocare un ruolo molto importante. E così è anche per l’hashtag #iorestoacasa, rilanciato in tutta Italia anche da personaggi dello spettacolo e volti noti.

E così anche SavonaNews scende in campo e si fa portavoce di una delle raccomandazioni più semplici: stiamo a casa. Invitiamo, quindi, i nostri lettori a condividere con noi le loro foto #iorestoacasa: sul divano o in cucina, con il cane o con il gatto, un po’ come vi sentite in quel momento tra le mura di casa. Potete inviarcele tramite la nostra pagina Facebook ufficiale o all’indirizzo mail direttore@savonanews.it

Tutti insieme ce la faremo e supereremo l’emergenza!