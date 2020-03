Meteo: un po’ di pioggia oggi, poi alta pressione con tempo primaverile

Veloce perturbazione oggi, poi da domani aumento della pressione e bel tempo per tutta la settimana con temperature in aumento. Solo sulle Alpi saranno possibili ancora precipitazioni. Weekend ancora incerto.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 9 marzo.

Cielo Nuvoloso su pianure settentrionali, molto nuvoloso o coperto su Alpi, Liguria e Piemonte meridionale. Piogge di una certa intensità su Liguria centrale e tra alta Langa e alessandrino. Nevicate anche moderate sui crinali alpini di Valle d’Aosta, torinese e VCO. Migliora in serata a partire da nord. Temperature massime in calo e comprese tra 10 e 13 °C.

Venti forti con raffiche di Foen sulle Alpi, deboli settentrionali su pianure. Su Liguria orientale dapprima moderati o localmente forti da Scirocco, poi ruotano a nordest dal pomeriggio. Su Liguria occidentale moderati o forti settentrionali.

Da martedì 10 a venerdì 13 marzo.

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, più copertura sulle Alpi dove non si escludono deboli piogge anche a quote medio-alte, in particolare domani e venerdì. Temperature minime in calo domani mattina, con valori anche localmente sotto lo 0 e locali brinate/gelate al mattino, poi risaliranno gradualmente fino a venerdì e saranno comprese tra 7 e 10 °C. Massime in risalita già da domani e con valori che toccheranno diffusamente i 20/22 °C a metà settimana.

Tendenza weekend.

Veloce perturbazione di passaggio nella nottata di venerdì, con precipitazioni che attualmente potrebbero interessare per lo più le Alpi nordoccidentali, poi dovrebbe essere di nuovo un weekend stabile ma con temperature in leggero calo.

