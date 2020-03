"Determinazione, forza, voglia di andare avanti e capacità di non arrendersi: questo è il modello Genova, questi sono i genovesi. Sono iniziate le operazioni di spostamento del secondo impalcato da 100 metri del nuovo ponte, che salirà in quota nelle prossime ore. Nonostante tutto, la Liguria non si ferma!".

Cosi commenta con un post su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.