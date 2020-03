Savona, il Coronavirus fa saltare la Processione del Venerdi Santo: si pensa al rinvio al 2021

Dopo l'annullamento per pioggia del 2018, anche quest'anno la processione del Venerdì Santo, prevista per il 10 aprile, non si farà. Questa la decisione arrivata dopo la riunione tra le Confraternite avvenuta questo pomeriggio.

Una scelta dettata dall'emergenza Coronavirus e dalle tante persone, circa trentamila, che avrebbero affollato le vie di Savona per il tanto atteso evento religioso e artistico. In questo particolare e difficile momento le chance di organizzazione erano veramente basse in quanto gestione l'affluenza e quindi una grande aggregazione con la paura del contagio non sarebbe facilmente controllabile.

La processione ha una cadenza biennale e si svolge negli anni pari e in caso di rinvio al 2022 i savonesi non vedrebbero sfilare le emozionanti 15 casse lignee praticamente da 6 anni, quindi gli organizzatori starebbero pensando di far slittare tutto al 2021. Una scelta che però deve essere ancora confermata.

Il rinvio arriva così qualche giorno dopo la cancellazione della festa patronale con processione al Santuario di N.S. della Misericordia prevista per il 18 marzo.