"Sassello non è in quarantena". Cosi commenta in una nota il sindaco Daniele Buschiazzo.

"E' deceduta una persona in ospedale positiva e due positivi sono in quarantena. Oltre queste sono per ora in quarantena sette persone che sono venute in contatto diretto coi positivi, ma sono asintomatici".

"Mi appello alla sensibilità e all'intelligenza di tutti affinché non si fomenti il panico in una situazione, in cui si deve fare uso di buonsenso" conclude il primo cittadino Buschiazzo.