Coronavirus, la precisazione del sindaco Bozzano: "Noi sindaci siamo esclusi dal circuito informativo sanitario"

“Non sono a conoscenza di situazioni di contagio nella città. Noi sindaci siamo esclusi dal circuito informativo sanitario”.

Il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano ha specificato che a seguito di una richiesta del presidente dell’Anci Antonio De Caro, i sindaci non devono emettere le ordinanze per la permanenza domiciliare vigilata, come succedeva prima della circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri, ma ad occuparsene sono direttamente Alisa, coordinata dalla Regione e naturalmente dal Governo.

“Abbiamo da gestire l’attività di informazione alla cittadinanza su tutto ciò di ufficiale che ci arriva e l’organizzazione dei comitati operativi comunali oltre alla dotazione di tutte le misure di sicurezza previste. Condivido questa posizione. Devono essere poche le persone a decidere affinché lo si possa fare bene” continua Bozzano.

“Stiamo vivendo una situazione surreale. È un’emergenza sanitaria e dobbiamo prenderla come tale, trattiamola con la dovuta cautela” conclude il primo cittadino.