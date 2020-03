Emergenza Coronavirus: fino a 3 mesi di carcere e 206 euro di multa per chi viola la ‘zona rossa’

Si fanno sempre più stringenti le regole per far sì che le regole dettate dal buonsenso e dal Decreto del Governo siano rispettate.

La direttiva inviata dal Viminale ai Prefetti prevede, infatti, fino a 3 mesi di carcere e 206 euro di multa per chi violerà la ‘zona rossa’, come purtroppo in molti hanno fatto nelle ultime ore.

Sul territorio saranno effettuati controlli serrati, chi ha lasciato le zone ‘chiuse’ dal Governo dovrà produrre i documenti che dimostrino la sua necessità di spostamento. Dove non arriva il senso civico, quindi, arriva la legge che punisce chi proprio non ne vuole sapere di fare un minimo sacrificio per il bene della comunità e agisce in totale incoscienza.