Savona, rapine con scacciacani: 19enne arrestato

E’ un italiano di 19 anni l’autore di una tentata rapina e di una rapina ai danni di un supermercato e di una latteria di Savona, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Savona.

Il rapinatore, O.N., già conosciuto dalle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, questo pomeriggio, minacciando una cassiera del supermercato “INS” di via Nazionale Piemonte con una pistola risultata in seguito essere una scacciacani, ha esploso alcuni colpi in aria dandosi poi alla fuga in quanto la cassiera aveva già versato i soldi nella cassa continua.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona sono riusciti, intervenendo nell’immediatezza, a rintracciarlo rinvenendogli addosso ancora la pistola: il 19enne è stato pertanto arrestato.

Durante gli accertamenti di rito sul conto dello stesso, i carabinieri sono riusciti a raccogliere elementi di colpevolezza in relazione ad un’altra rapina consumata poco prima ai danni di una latteria di Via San Lorenzo. Anche in questo caso O.N. ha esploso colpi di pistola in aria per guadagnarsi la fuga.

La persona arrestata al termine delle incombenze di rito è stata portata al carcere di Genova Marassi.