Savona: si accascia colpito da malore mentre pedala sulla bici in via S. Bosco

Ciclista si accascia colto da un malore, molto probabilmente un infarto, mentre sta pedalando. L'episodio si è verificato poco dopo le 16 di oggi in via San Giovanni Bosco a Savona, davanti alle scuole Boselli.

Tempestivi i soccorsi dappima di alcuni passanti ed automobilisti, dopodiché dei militi della Croce Bianca Savona, arrivati su chiamata di diverse persone che hanno dato l'allarme.

Purtroppo, nonostante la solerzia della macchina dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti di Polizia Locale per le ricostruzioni del caso.