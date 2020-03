Coronavirus, Battelli: "Non siamo in vacanza, basta furbi e attenersi a regole"

"In questa emergenza non esistono furbi e non esistono immuni. Il virus è democratico e può colpire chiunque. Ricordiamocene quando pensiamo al modo di aggirare regole, ordinanze, o semplici norme di civiltà. Le foto di Boccadasse presa d'assalto hanno fatto il giro del mondo, leggo di locali e strutture aperte nella nostra regione nonostante le limitazioni, leggo ancora oggi di persone provenienti dalle zone rosse e di passaggio in Liguria direzione Sardegna. Torno a ripeterlo: non siamo in vacanza! I divieti non sono stati imposti per divertimento o perché vogliamo danneggiare l'economia della nostra regione e del Paese. Prima lo capiamo prima saremo in grado di rimetterci in piedi". Lo scrive, in un post sui suoi canali social, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.