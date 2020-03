Coronavirus, Toti: "Un’apposita area di triage per il pronto soccorso ostetrico di ogni punto nascita"

"Inizia una nuova settimana di lavoro per la Liguria. Anche in questo momento di emergenza, Regione continua ad essere dalla parte delle mamme e delle donne in gravidanza. Anche loro, come tutti noi, sono a rischio Coronavirus e vanno protette al massimo" commenta in una nota il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Per questo insieme alla nostra sanità abbiamo disposto che il pronto soccorso ostetrico, di ogni punto nascita, disponga di un’apposita area di triage e personale pronto ad accogliere le future mamme".

"Una tutela in più dedicata alle donne in dolce attesa che devono poter vivere questo momento così importante della loro vita con la tranquillità e la consapevolezza che non smetteremo di prenderci cura di loro: forza future mamme liguri, non siete sole" conclude Toti.