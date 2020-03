Positivo al coronavirus il direttore del 118 ligure, Francesco Bermano

Genova - Francesco Bermano, direttore del 118 per la Liguria, è positivo al test per il coronavirus, e da ieri sera è in quarantena. Silvano Ruffoni, Andrea Furgani e la coordinatrice infermieristica Arcangela Farina suppliranno all'assenza del direttore nel coordinare le attività della centrale ligure per l’emergenza.

Per evitare il più possibile la diffusione del contagio fra gli operatori dei servizi di emergenza da ora tutti gli operatori del 112 e del 118 indossano una mascherina protettiva durante il lavoro.