Cairo, emergenza Coronavirus: modifica straordinaria degli orari di apertura al pubblico dei Servizi Demografici

Il comune di Cairo Montenotte informa: "I Servizi Demografici – Elettorale da oggi, lunedì 9 marzo, fino al 3 aprile 2020 saranno aperti esclusivamente per i seguenti servizi essenziali: denunce di nascita; denunce di morte; rilascio carte d’identità in uno dei seguenti casi: rinnovo di carte in scadenza entro il 5/4/2020; rilascio per smarrimento o furto; rilascio per deterioramento della carta con imminente e comprovata esigenza di andare all’estero; ritiro carte d’identità già pronte".

"L’ufficio sarà aperto nel seguente orario: da lunedì a sabato ore 10 -12. Per tutte le altre pratiche è possibile consultare il sito internet del comune di Cairo nelle pagine dedicate ai Servizi Demografici oppure informarsi chiamando il numero 019 507071".