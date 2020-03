Coronavirus, a Toirano attivato il servizio di consegna farmaci e spesa settimanale a domicilio

L'amministrazione comunale di Toirano, considerata l'importanza delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, in collaborazione con i volontari della Croce Rossa ha attivato il servizio di consegna farmaci e spesa settimanale a domicilio per i soggetti attualmente impossibilitati a provvedervi autonomamente.

"L'amministrazione comunale, visto il protrarsi dell'emergenza da Covid- 19, ha deciso di attivare immediatamente in collaborazione con la Croce Rossa locale questo servizio - ha spiegato Deni Aicardi, assessore ai servizi sociali - Con il sindaco Giuseppe De Fezza, preoccupati per i nostri cittadini, abbiamo pensato a come le persone che in questo momento necessitano di un reale aiuto possano averlo: ringraziamo soprattutto i volontari del gruppo giovani della Croce Rossa locale, che in tempi brevi hanno organizzato il servizio".