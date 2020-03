Coronavirus: per i dipendenti degli hotel "Bel Sit" e "Al Mare" si avvicina il ritorno a casa

Sta giungendo al termine il periodo di isolamento per gran parte dei dipendenti (in totale 16 quelli rimasti in quarantena) degli hotel "Bel Sit" e "Al Mare", le due strutture di Alassio finite sotto i riflettori della cronaca dopo la scoperta del primo caso di Coronavirus in Liguria.

Dalla mezzanotte quattro dipendenti del "Bel Sit" e otto dell'albergo "Al Mare" potranno infatti fare rientro nelle loro abitazioni.

Quest'oggi, inoltre, personale dell'Asl si è recato all'interno delle attività per effettuare dei tamponi a coloro che non potranno uscire nella giornata di domani: entro 72 ore arriverà il risultato. Qualora fosse negativo, il via libera sarebbe garantito anche per chi al momento è costretto a rimanere in isolamento.

Si avvia dunque verso la conclusione una vicenda, quella dei due hotel, iniziata lo scorso 25 febbraio.