Coronavirus, salgono a 9 i decessi in Liguria: una vittima anche all'ospedale di Albenga

Salgono a 9 le vittime del Coronavirus in Liguria e nelle ultime ore c'è da registrare un decesso anche all'ospedale di Albenga.

101 le persone sul territorio ligure positive al Covid-19, 30 più della giornata di ieri.

"I casi sono 101, trenta in più rispetto a ieri. 75 persone sono in ospedale, di cui 17 in terapia intensiva con un aumento di sei persone rispetto a ieri". Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nella punto stampa serale organizzato per le comunicazioni in merito all'emergenza del contagio da Coronavirus.

Secondo quanto riferito dal governatore nel dettaglio 11 casi sono seguiti presso l'Asl 1, 21 Asl 2, 21 persone al San Martino, 2 all'Evangelico, 7 al Galliera ed infine 13 persone all'Asl 5. Due invece sono le persone decedute in più rispetto a ieri.

"Entro la fine della settimana - ha annunciato il presidente Toti - contiamo di portare a 76 i letti di terapia intensiva in tutta la Regione. Entro dieci giorni vogliamo arrivare a 88 in modo da curare chi ne ha necessità senza che nessuno venga lasciato fuori".

AGGIORNAMENTI IN CORSO