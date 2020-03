Zuccarello, manifestini contro chi conduce i cani a fare la passeggiata in modo scorretto

Qualcuno ha cosparso i muri di Zuccarello di manifestini contro coloro che conducono i cani a fare la passeggiata in modo scorretto; il testo richiama la violazione dell’articolo 639 del codice penale mentre sarebbe più consono, secondo la Protezione Animali, fare riferimento al locale regolamento di polizia urbana, che di solito punisce chi non raccoglie le deiezioni solide e non evita le minzioni del proprio cane sulle auto; forse rendendosi conto di avere invece violato il divieto di affissione, i manifestini sono poi stati tolti e compaiono ancora in qualche negozio del paese.

L’Enpa, nell’invitare i proprietari di cani al rispetto della normativa in materia, segnala che non accetterà invece, come già accaduto e che ha indignato molti cinofili cittadini, comportamenti aggressivi nei riguardi di chi accompagna il proprio cane; e ricorda che i negozianti che vogliono vietare l’ingresso ai cani nel loro locale dovrebbero affiggere il relativo cartello in posizione ben visibile; ma suggerisce poi a tutti coloro che amano gli animali, con cani e non, di non servirsi in questi negozi.