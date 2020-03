Alassio, rientra a casa il personale degli hotel Bel Sit e Al Mare: "Sono stati 14 giorni duri"

È giunto al termine il periodo di isolamento per gran parte dei dipendenti (in totale 16 quelli rimasti in quarantena) degli hotel "Bel Sit" e "Al Mare", le due strutture di Alassio finite sotto i riflettori della cronaca dopo la scoperta del primo caso di Coronavirus in Liguria.

Quest'oggi diversi membri del personale dei due alberghi hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Oggi pomeriggio, al momento dell'uscita di alcuni di loro, c'eravamo anche noi di Savonanews:

"È la fine di un incubo? Chiamiamolo così - ha spiegato ai nostri microfoni Alber Baca, cameriere dell'hotel Bel Sit, accompagnato all'uscita dalla collega Carmen Jimenez - sono stati quattordici giorni abbastanza duri, i primi sono stati abbastanza pesanti però poi una volta che gli ospiti sono stati trasferiti le giornate sono diventate molto più tranquille. Quanti del personale sono già rientrati? In questo momento io sono il quarto, ma ci sono altri colleghi che attendono il risultato dei tamponi e probabilmente entro quarantotto ore usciranno".

"Come abbiamo mantenuto i contatti con parenti e amici? Con WhatsApp, Facebook o al telefono - continua Alber - magari venivano sotto l'albergo e parlavamo con loro dal balcone. Il ricordo che ci porteremo di quest'esperienza? Rimarrà un ricordo, sia bello che brutto: abbiamo avuto comunque l'appoggio del Comune di Alassio, della Protezione Civile, dei commercianti e della gente che ci ha fatto sentire il sostegno".

Si avvia dunque verso la conclusione una vicenda, quella dei due hotel, iniziata lo scorso 25 febbraio. E prima di rientrare a casa per la prima volta dopo diverso tempo, Alber ha chiosato: "Mi mancava vedere il cielo, il sole, il mare..."