Albenga, l'avviso del Comune: "Per il momento non stiamo inviando nessuno per effettuare la spesa a domicilio"

"Avviso importante: il Comune per il momento non sta inviando nessuno per effettuare la spesa a domicilio. Non aprite a nessuno. Seguirà comunicato al più presto, quando sarà attivato questo servizio a cura di volontari". Così, con un post sulla propria pagina Facebook, il Comune di Albenga mette in guardia i cittadini ingauni da possibili tentativi di truffa legati al servizio di spesa a domicilio che verrà attivato prossimamente.