Cairo, emergenza Coronavirus: limitazioni orario apertura al pubblico degli uffici comunali

"In riferimento all’emergenza Covid-19 e alle disposizioni emanate dal Governo nelle ultime ore, abbiamo limitato gli orari di sportello degli uffici comunali". Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

Nel dettaglio: "Per ogni necessità vi chiediamo di contattare i nostri uffici per verificare la possibilità di procedere on line al disbrigo delle pratiche, evitando così di uscire di casa.

Accesso agli uffici: si chiede di privilegiare l’accesso telefonico e di restare il più possibile a casa.

A partire dal 10 marzo 2020 e sino a nuove indicazioni, gli uffici osserveranno il seguente orario al pubblico:

Servizi demografici, elettorale, residenze, carte di identità

accesso telefonico da lunedì a sabato ore 9:00 – 10:00; per Anagrafe, Stato Civile, Carte d'Identità 019 50707243; per Elettorale e Residenze 019 50707247.

Apertura sportello da lunedì a sabato ore 10:00 – 12:00 esclusivamente per i seguenti servizi essenziali: denunce di nascita; denunce di morte; rilascio carte d’identità: *in scadenza entro il 5/4/2020; *per smarrimento o furto; *per deterioramento della carta con imminente e comprovata esigenza di andare all’estero; - ritiro carte d’identità già pronte.

Per tutte le altre pratiche non recatevi fisicamente allo sportello, perche' in ogni caso non verranno svolte. E' possibile consultare il sito internet nelle pagine dedicate ai Servizi Demografici: bit.ly/servizi-demografici

Contatto tramite mail: servizidemografici@comunecairo.it

Ufficio tributi: resterà chiuso al pubblico. Per pratiche urgenti si prega di contattare i seguenti numeri: 01950577242 / 01950707274 / 01950707251. Per la modulistica consultare il sito ufficiale del Comune. Indirizzo mail: areaentrate@comunecairo.it

Ufficio tecnico – edilizia privata: Sarà raggiungibile solo telefonicamente al n. 01950707227 oppure all’indirizzo mail: ediliziaprivata@comunecairo.it

Ufficio Suap – commercio: sarà raggiungibile solo telefonicamente al n. 01950707253 oppure all’indirizzo mail: valentina.rivera@comunecairo.it

Questi recapiti potranno essere utilizzati sia per richiesta di informazioni, sia per fissare appuntamenti con il personale in servizio.

Il ricevimento di privati o professionisti avverrà esclusivamente su appuntamento, nei giorni: edilizia privata: giovedì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00; Suap-commercio: lunedì dalle 14:00 alle 17:00 e mercoledì dalle 10:00 alle 13:00".