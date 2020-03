Coronavirus, riunione Rsu, Rls e Tpl per le tutele sui mezzi: "Le mascherine sono introvabili, attendiamo dalla Regione una risposta sulla riduzione del servizio"

Un incontro in conferenza telefonica per discutere delle misure da tenere sugli autobus Tpl in merito all'emergenza Coronavirus che ha visto coinvolti i rappresentanti Rsu e Rls e l'azienda.

"Già questa mattina l'azienda aveva provveduto a mandare un avviso di servizio ai lavoratori dove rimarcava la massima attenzione ai comportamenti e che tutti i provvedimenti presi fino ad oggi sono confermati e in aggiunta sul posto guida verranno dotati l'autobus di uno spruzzino e il rotolo di carta per permettere la pulizia del posto guida ad ogni singolo lavoratore alla presa in servizio" spiegano i rappresentanti sindacali e dei lavoratori.

"Purtroppo c'è stato comunicato che al momento le mascherine sono introvabili. L'azienda si è impegnata nell'acquisto di macchine ionizzatrici per la pulizia, una già in uso le altre due sono in consegna" specificano.

"Stanno aspettando di richiedere alle Regione per fare il servizio ridotto cioè fare orari festivi durante la settimana" continuano i delegati.

Per quanto riguarda i controlli sulle autocertificazioni nelle tratte non legate strettamente alla città di Savona (ad esempio la linea 30 Savona-Varazze), gli utenti dovranno averle con sé e i controllori potranno effettuare gli effettivi riscontri solo a terra.