Emergenza Coronavirus: Pontinvrea cancella le tasse comunali 2020 alle attività commerciali

Il comune di Pontinvrea esonera dal pagamento di tari e acquedotto per il 2020 le attività commerciali e turistico ricettive, preso atto dei danni che il coronavirus sta facendo al turismo.

Commenta in una nota il sindaco Matteo Camiciottoli: "Questo è il momento in cui i nostri operatori turistici, commercianti e cittadini devono sentire la vicinanza delle istituzioni, in questo caso del comune. Oggi la giunta comunale ha deciso di cancellare per il 2020 le tasse comunali alle attività commerciali e ha deciso di attivare un servizio per la consegna di beni di primaria necessità alle persone dai 70 anni in avanti per evitargli di esporsi".

"Da oggi controlleremo su tutto il territorio se abbiamo persone che provengono dalle zone rosse in strutture ricettive o nelle seconde case. Provvederemo a sottoporre a quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 e nell'ordinanza 4/2020 del Presidente della Regione".

"Ora aspettiamo il decreto per gli aiuti ai commercianti che il Governo ha annunciato per il 17 marzo ma se le cifre saranno quelle preannunciate, vuol dire non avere cognizione di quello di cui ha bisogno il paese reale e soprattutto per distribuire questi aiuti che paiono realmente insufficienti, mi auguro almeno che si tolgano tutte le barriere burocratiche. Oggi è il momento della responsabilità dei cittadini e del coraggio della politica, oggi più che mai non dobbiamo chiederci cosa il nostro paese può fare per noi ma cosa noi possiamo fare per il nostro paese" conclude il primo cittadino.